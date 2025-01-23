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محمود سعد: لم أحلم يومًا بأن أكون مذيعًا لكنني طموح وأسعى لتحقيق أهدافي

09:59 م الخميس 23 يناير 2025

الإعلامي محمود سعد

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كتب- أحمد الجندي:

أكد الإعلامي محمود سعد، ، أنه لا يعتبر نفسه شخصًا صاحب أحلام كبيرة، بل يفضل أن يكون طموحًا ويعمل بجد لتحقيق أهدافه.

وأوضح "سعد" خلال حواره مع " المشهد": "أنا مش راجل أحلام، أنا أحب الواقع، ربما أنا إنسان بلا أحلام، لكني إنسان طموح، أعمل الشيء كويس"، قائلاً: "أفتكر إنني عمري ما كنت أحلم أبقى مذيع إطلاقًا، ولا حتى رئيس تحرير."

وأضاف الإعلامي محمود سعد خلال الحوار أنه عاش في عدة مناطق طوال حياته، بداية من حي "باب الخلق" في طفولته، ثم انتقل إلى "المنيرة" في عام 1964، واستقر لاحقًا في جاردن سيتي، وفي النهاية انتقل إلى الشيخ زايد.

وأشار "سعد" إلى أنه وأصدقاؤه الذين نشأوا في "باب الخلق" قادرون على تحويل أي حي راقي إلى حي شعبي، مشيرًا إلى التأثير الكبير الذي تركه نشأته في تلك المنطقة على شخصيته وطموحاته.

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