بالصور.. سلطنة عمان تنظم حفلًا بمعرض الكتاب الدولي بحضور وزير الثقافة

نقابة الصحفيين تتسلم 4 آلاف كتاب ضمن مبادرة "المليون كتاب" التي أطلقتها

"الأعلى للإعلام" و"سلامة الغذاء" يبحثان ضوابط وآليات إعلانات الأغذية

كتب- عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من الشخصيات العامة والمثقفين على المشاركة في حفل معرض الكتاب الدولي التي أقامتها سفارة سلطنة عمان برئاسة السفير عبدالله الرحبي.

وكان أبرز الحاضرين الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والكاتب عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق والكاتب جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي والدكتور فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام والكاتب أيمن محسب رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الإعلامي نشأت الديهي.

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