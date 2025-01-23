ياسمين عز تنصح الأزواج: أمسح دموع زوجتك بـ100 دولار هتبطل تعيط
كتب- عمرو صالح:
وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة إلى الأزواج بشأن طريقة إرضاء الزوجات عند البكاء.
وتابعت "عز"، خلال برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "ام بي سى مصر" قائلة: "لما مراتك تعيط ودموعها تنزل على خدها، ماتديهاش منديل، المنديل أتلغى أمسح لها دمعتها بـ 200 جنيه أو 100 دولار".
وأضافت ياسمين عز: "لو أنت شغال عادي أمسح الدمعة بفلوس مصري ولو شغال في شركة بترول يبقى بالدولار".
ووجهت حديثها للسيدات قائلة: "مش بيقولك دموعك غالية عندي خليه يدفع بقى هي بتقبل الكاش أو الفيزا عادي لو كل دمعة حسبناها بفلوس شوفي هتعملي كام في الشهر، وهو هيخليكي تبطلي عياط".
وأضافت ياسمين: "قومي أعملي لجوزك شوية قراقيش وقرص من اللي بيوزعوها في الأربعين على الترب أو في القرافة.. أيهما أقرب".
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