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ياسمين عز تنصح الأزواج: أمسح دموع زوجتك بـ100 دولار هتبطل تعيط

09:36 م الخميس 23 يناير 2025

ياسمين عز

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كتب- عمرو صالح:

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة إلى الأزواج بشأن طريقة إرضاء الزوجات عند البكاء.

وتابعت "عز"، خلال برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "ام بي سى مصر" قائلة: "لما مراتك تعيط ودموعها تنزل على خدها، ماتديهاش منديل، المنديل أتلغى أمسح لها دمعتها بـ 200 جنيه أو 100 دولار".

وأضافت ياسمين عز: "لو أنت شغال عادي أمسح الدمعة بفلوس مصري ولو شغال في شركة بترول يبقى بالدولار".

ووجهت حديثها للسيدات قائلة: "مش بيقولك دموعك غالية عندي خليه يدفع بقى هي بتقبل الكاش أو الفيزا عادي لو كل دمعة حسبناها بفلوس شوفي هتعملي كام في الشهر، وهو هيخليكي تبطلي عياط".

وأضافت ياسمين: "قومي أعملي لجوزك شوية قراقيش وقرص من اللي بيوزعوها في الأربعين على الترب أو في القرافة.. أيهما أقرب".

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الإعلامية ياسمين عز ياسمين عز تنصح الأزواج طريقة إرضاء الزوجات عند البكاء أمسح دموع زوجتك بـ100 دولار برنامج كلام الناس
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