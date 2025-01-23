الحكومة تكشف موعد وصول حفار إيني لاستئناف عمليات الحفر في حقل ظهر

كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم دوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

خلال مداخلة مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" على فضائية "النهار"، أوضح الحمصاني أن الحكومة تسعى لتفعيل آليات التواصل مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجان استشارية تعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا الاقتصادية المطروحة واقتراح الحلول المناسبة.

وأشار إلى أن هذه اللجان ستشهد مشاركة الوزراء المختصين ورجال الأعمال، بهدف بناء شراكة حقيقية تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد.

كما أشار الحمصاني إلى اهتمام الحكومة الكبير بقطاع الطاقة، حيث تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

وأكد أن استئناف عمليات التنقيب عن الغاز في حقل ظهر يمثل خطوة مهمة في هذا الإطار، مشيراً إلى التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وأوضح الحمصاني تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لاستئناف عمليات التنقيب، حيث من المقرر أن يصل حفار الشركة إلى منطقة حقل ظهر يوم 28 يناير لاستئناف عملية الحفر والتنقيب.

كما ذكر الحمصاني أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

وأكد أن الحكومة تعمل على تطوير خطط طرح بعض الشركات للمستثمر الاستراتيجي أو الطرح في البورصة، مشيراً إلى أن اختيار التوقيت المناسب لطرح هذه الشركات يعد أمراً بالغ الأهمية.

اقرأ أيضا:

محمود سعد يكشف كواليس رفض نور الشريف ظهوره معه وعلاقته بعادل إمام

أمطار على هذه المناطق.. تحديث حالة الطقس عبر صورة بالقمر الصناعي