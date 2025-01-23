معرض الكتاب 2025.. "عصر السريان الذهبي" ضمن إصدارات هيئة قصور الثقافة

كتب- محمد شاكر:

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "عصر السريان الذهبي" للمؤرخ والأديب اللبناني فيليب دي طرازي، ضمن مجموعة كتب التاريخ التي تقدمها الهيئة بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، التي انطلقت اليوم وتستمر إلى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ضمن برامج وزارة الثقافة، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

الكتاب يلقي الضوء على دور السريان ولغتهم، حيث كانوا الجسر الذي عبرت عليه العلوم والمعارف من اليونانية إلى السريانية، ومنها إلى العربية، ثم إلى اللاتينية واللغات الأوروبية الحديثة، ولم يقتصر دورهم على الترجمة فقط، بل أبدعوا وطوروا في مجالات عديدة مثل الفلسفة، والمنطق، والأدب، والطب، والفلك، والرياضيات. وشكل السريان حلقة أساسية في تطور الحضارة العالمية.

قصور الثقافة تشارك في معرض الكتاب بأكثر من 165 عنوان

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام من المعرض بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة ومجموعة أخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور، بجناحها في (صالة 1 - جناح B3)، وقد تنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر والأعمال الرائدة، بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشرف على إصدارات الهيئة في المعرض الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل، وصمم غلاف الكتاب سمر أرز.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.



