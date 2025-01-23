شبورة مائية واضطراب بالملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما أشارت إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة كالتالي:-

- القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 20 درجة والصغرى 12.

- السواحل الشمالية، العظمى 19 درجة والصغرى 9.

- شمال الصعيد، العظمى 21 درجة والصغرى 9.

جنوب الصعيد، العظمى 24 درجة والصغرى 11.



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