رئيسة تليفزيون موريتانيا تشيد بالتطور الكبير في مصر وبناء العاصمة الإدارية

كتب- عمرو صالح:

أجرى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام زيارة إلى مقر التلفزيون الموريتاني حيث التقي بالوزيرة السابقة السنية بنت سيدي هيبة مديرة التليفزيون، وذلك بحضور السفير المصري في موريتانيا خالد يوسف.

وبحسب بيان الهيئة بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، وتعزيز التبادل البرامجي بين التليفزيون المصري والتليفزيون الموريتاني ، والتوسع في مجال التدريب .

أشادت مديرة التلفزيون الموريتاني الذي يضم عدداً من القنوات العامة والمتخصصة بالتطور الكبير الذي حدث في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا سيما النقلة الكبيرة في البنية الأساسية وتشييد العاصمة الإدارية.

وقال المسلماني العلاقات المصرية الموريتانية وصلت ذروتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي تمضي كل يوم إلي آفاق جديدة من التعاون.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إننا نسعي لتقديم الناتج الثقافي والإعلامي المصري من الدراما والسينما والإذاعة والتليفزيون خارج حدود العالم العربي، وسوف نشرع في ترجمة معظم أعمالنا لعرضها على شاشات الدول غير الناطقة بالعربية، ولا شك أن موريتانيا الشقيقة هي بوابتنا إلى دول الساحل وغرب أفريقيا وسنعمل على البناء على هذه الزيارة، وبدء مرحلة أكبر من التعاون الإعلامي المصري الموريتاني.

اقرأ أيضًا:

أمطار على هذه المناطق.. تحديث حالة الطقس عبر صورة بالقمر الصناعي

خاص| "الأزهر" تدرس التراجع عن قرار تعريب مناهج كليات الطب والصيدلة

كيف غيرت جائحة كورونا حياة الإعلامي محمود سعد؟

مصر تنجح في تحقيق الهدف الإقليمي لمكافحة التهاب الكبد B

رئيس "إيني" الإيطالية: استئناف عمليات الحفر بحقل ظهر 29 يناير الجاري

14 صورة من افتتاح معرض القاهرة الدولي للجلود بمشاركة 120 شركة