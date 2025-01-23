نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق يكشف عن مؤامرة الإخوان على الشرطة في يناير 2011

كتب- عمرو صالح:

قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن جماعة الإخوان منذ تأسيسها في عام 1928 وهي تعتبر جهازَ الشرطة العدو الأول لها، وشكَّلت عدة تنظيمات سرية لاغتيال رجال الشرطة فور تأسيسها؛ باعتبارهم حائط الصد ضد مخططاتهم الإرهابية.

وأوضح علام، خلال حواره مع "مصراوي"، أن أحداث يناير 2011 والهجوم الذي شُن على أقسام الشرطة كان مخططًا له منذ عام 2008؛ حيث بدأت الجماعة في شن حملات إعلامية ممنهجة ضد رجال الشرطة عبر منصاتها الإعلامية، بهدف الوقيعة بين الشرطة والشعب وضرب قاعدة الأمن المصري.

وأشار نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق إلى أن جماعة الإخوان ادَّعت المظلومية لعدة عقود، حتى وصلت إلى كرسي الحكم في 30 يونيو 2012، مستغلةً العاطفة والوتيرة الفطرية الدينية لدى نفوس المصريين؛ ولكن سرعان ما كشف الشعب مكائدهم وقرر الخلاص منهم بثورة 30 يونيو 2013، وتسطير نهاية تاريخهم الدموي.

وإلى نص الحوار..

- بدايةً؛ حدِّثنا عن مؤامرة جماعة الإخوان على جهاز الشرطة في يناير 2011؟

منذ أن تأسَّست جامعة الإخوان في عام 1928 على يد حسن البنا، وهي تحمل غلًّا وحقدًا تجاه جهاز الشرطة؛ كونه حائطَ الصد الذي وقف ضد كل مخططاتهم وعملياتهم الإرهابية على مر العصور، حيث أنشأت عددًا من التنظيمات السرية في بداية سنواتها للهجوم على رجال الشرطة، كان أخطرها تنظيم 55 بقيادة محمود عبد اللطيف، والذي كان مخصصًا للتخطيط للأعمال الإرهابية الكبرى.

ولكن مع نهاية سنوات القرن العشرين، ازدادت تحريضاتهم ضد رجال الشرطة؛ بل استباحة دمائهم في بعض الأحيان، وظهر ذلك من خلال منصاتهم الإعلامية التي كانت تبث سمومًا ضد وزارة الداخلية ومحاولتهم زعزعة الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة في كل وقت. وحينها أدركت أن هناك مؤامرة كبرى على جهاز الشرطة، وحذرت منها خلال مقالاتي بالصحف في عام 2008، وقُلت إن هناك مؤامرة وشيكة على الشرطة تدبَّر من خلال الحملات الممنهجة التي تشنها المنصات الإعلامية التابعة للجماعة، ووقعت أحداث يناير 2011 .

- خلال فترة عملك بجهاز مباحث أمن الدولة؛ لقبتك الجماعة في منصاتها الإعلامية بـ"ملك التعذيب".. ما ردك؟

من المؤكد أنها ادعاءات كاذبة شنتها الجماعة الإرهابية على شخصي؛ كوني عملت على التصدي لعملياتهم الإرهابية، وأجهضت الكثيرَ من مخططاتهم ضد البلاد خلال فترة خدمتي.. ولم أتهم بأي قضية تعذيب لأي مواطن طوال فترة خدمتي.

- كيف تابعت فترة حكم الإخوان خلال عام 2013؟

جماعة الإخوان منذ أن وصلت إلى الحكم في عام 2013؛ ارتكبت أخطاء كارثية أنذرت بسقوطها في فترة قريبة؛ أولها ضرب السلطة القضائية ومحاولة التشكيك في نزاهة القضاء المصري والوقيعة بينه وبين الشعب، بالإضافة إلى محاولات أخونة الدولة من خلال تسكين أعضاء الجماعة على تبة المؤسسات؛ ضاربين بفقه الأولوية في الخبرة عرض الحائط وإقصاء كل الخبرات غير المعتنقين لفكر الجماعة .

وحاولت الجماعة طمس الهوية الوطنية من خلال نشر أفكار دخيلة على المجتمع ومحاولة ضرب الوفاق الوطني الذي يجمع عنصرَي الشعب المسلمين والمسيحيين، من خلال بث فتاوى ضالة وغير صحيحة؛ لخلق حالة عداء بينهما، فضلًا عن مخططاتهم لإقامة إمارة سيناء وفصلها عن الحيز الجغرافي للبلاد.. تلك الأمور كلها كشفها الشعب وقرر الخلاص من الجماعة للأبد في ثورة 30 يونيو.

- هل من الممكن أن تعود الجماعة للساحة من جديد؟

من المستحيل عودة الجماعة للحكم؛ لأنها باختصار شديد فقدت رصيدها الشعبي، والذي شكلته بادعائها المظلومية خلال العقود الماضية، وذلك بارتكابها عمليات إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة فور سقوطهم عن الحكم "وده خلَّى كل عيلة في مصر وكل أُسرة شهيد لها ثأر عند الإخوان؛ فعودتهم للحكم مستحيلة".

- فترة حكم الإخوان تركت بعضَ الأفكار المتطرفة في المجتمع..كيف يمكن مكافحتها؟

مكافحة الأفكار المتطرفة تتطلب اتحاد وتكاتف وزارة الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة، وفي بحث إطلاق استراتيجية توعوية وفكرية تهدف إلى حماية العقول الشابة؛ لا سيما شباب الجامعات من الأفكار المتطرفة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إطلاق ندوات ولقاءات مستمرة بين المسؤولين والشباب وتقريب المسافات في ما بينهم؛ لقطع الطريق على عناصر الجماعة من استقطابهم، بالإضافة إلى التصدي للشائعات فور ظهورها وعدم منحها الفرصة للانتشار، وذلك لحماية المجتمع وسلامته.

- اذكر لنا موقفًا حدث بينك وبين جماعة الإخوان، ولن تنساه؟

في فترة شبابي وقبل التحاقي بكلية الشرطة، كنت قد التحقت بكلية التجارة بجامعة القاهرة، وكانت تجرى انتخابات اتحاد الطلبة بالجامعة، وحينها محمود إبراهيم العناني وجلال خاطر كانا مرشحَي الجماعة، وسعى أنصارهم من أعضاء الجماعة لإرهاب الطلاب المشاركين في العملية الانتخابية؛ بهدف دعم مرشحيهم، ومع ذلك قُمت بالإدلاء بصوتي للمرشح المنافس، والذي كان يدعى سمير صبري، ولحظة خروجي من مقر اللجنة كان أحد أعضاء جماعة الإخوان وضع يده الملطخة بالجير على كتفي، ولم أفهم حينها ما سبب قيامه بذلك التصرف.. بعد أن ابتعدت عن اللجنة انهمر عليَّ أعضاء الجماعة؛ وفي مقدمتهم محمود إبراهيم العناني وجلال خاطر، بالاعتداء عليَّ وضربي.. حينها أيقنت أن كل طالب لا يدلي بصوته لمرشحي الإخوان يتم تحديده من خلال صديقهم الموجود داخل مقر اللجنة الانتخابية، إذ يقوم بوضع يده على أي شخص يدلي بصوته لغير مرشحي الجماعة، ثم يلتقونه بالضرب في الخارج.

ومرَّت سنوات، وشاء القدر خلال عملي بجهاز مباحث أمن الدولة أن ألقي القبض على محمود إبراهيم العناني وجلال خاطر، في إحدى جرائم الإرهاب، وخلال إجرائي التحقيقات معهما كانا يحاولان المراوغة بأنهما مسالمان وليس لهما في أي أعمال عنف، وما أن قُمت بمواجهتهما بواقعتهما مع شخصي، والتي كان قد مر عليها عشرات السنوات، فما كان منهما إلا الرضوخ والاعتراف بجرمهما.

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