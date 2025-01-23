غدًا.. مجلة "المصور" تعقد ندوة ضمن فعاليات معرض الكتاب بمناسبة مئويتها

كتب - أحمد جمعة:

تنظم مجلة المصوّر، ندوة بعنوان "مئوية مجلة المصور.. 100 عام من الوطنية والتنوير"، غدًا الجمعة، ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتزامنًا مع الاحتفال بمئويتها، وذلك في قاعة "المؤسسات - بلازا 1".

يشارك في الندوة الكاتب الروائي يوسف القعيد، والكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، وعمر سامي، رئيس مجلس إدارة دار الهلال، والكاتب الصحفي غالي محمد، رئيس مجلس إدارة دار الهلال الأسبق، وعدد كبير من الشخصيات الصحفية والفكرية البارزة، حيث تستعرض الندوة تاريخ المجلة ومسيرتها في خدمة قضايا الوطن، بالإضافة إلى دورها الكبير في توعية المجتمع وتنويره على مدار قرن من الزمن.

وقال الكاتب الصحفي عبد اللطيف حامد، رئيس تحرير "المصور"، إن الاحتفال بمئوية المجلة يعد حدثًا فريدًا يعكس فخر جميع العاملين بها بتوثيق مسيرتها الحافلة بالمحطات الهامة في تاريخ مصر والعالم العربي، موضحا أن المجلة شهدت تطورات كبيرة وشاركت في العديد من التحولات الكبرى في المنطقة.

يُذكر أن مجلة "المصور" قد أصدرت عددًا تذكاريًا بمناسبة مئويتها، يتضمن 480 صفحة مليئة بالصور والوثائق النادرة التي توثق أبرز اللحظات الفارقة في تاريخ مصر الحديث.