"حملاتنا نجحت".. الصحة تكشف: كيف انخفضت معدلات الإنجاب لـ"الخصوبة المعتدلة"؟

كتب- أحمد جمعة:

اعتبرت وزارة الصحة والسكان، أنَّ الجهود المبذولة ضمن مشروع "سد الفجوات في الصحة الإنجابية" انعكست بشكل إيجابي وملموس على المؤشرات الصحية الوطنية، ما يشير إلى نجاح الحملات التوعوية التي جرى تنفيذها على مدار السنوات الماضية.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، فعاليات حفل اختتام مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر"، بالشراكة بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من وزارة الشؤون الدولية الكندية.

وقالت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة لشؤون السكان، إن معدل الإنجاب انخفض من 3.5 طفل لكل امرأة في عام 2014 إلى 2.85 في عام 2021، وصولاً إلى 2.54 في عام 2023.

كما انخفض معدل المواليد لكل ألف من السكان خلال العامين الماضيين من 21.1 إلى 19.4، مما يشير إلى خصوبة معتدلة مقارنة بالمعدلات السابقة، وفق "الألفي".

وأشارت الألفي إلى أن هذا الانخفاض يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن برامج تنمية الأسرة وتغيرات ثقافية نحو تقليل حجم الأسرة، كما يعكس تحسن الوعي بأهمية تنمية الأسرة وزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية.

وارتفعت معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58% في عام 2014 إلى 66.4% وفقًا لبيانات المسح الصحي السكاني لعامي 2014 و2021، مما يعكس نجاح الحملات التوعوية وزيادة الإقبال على الخدمات، حسب قول نائبة وزير الصحة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى الحاجة المُلحة لمشاركة الشباب في قضايا الصحة الإنجابية ومختلف الأنشطة التنموية، مشيرًا إلى إنشاء أكثر من 400 نادي سكاني بالتعاون مع الوزارات المعنية لرفع الوعي بين الشباب حول الصحة الإنجابية، مع التركيز على دمج الرياضة كأداة لمعالجة القضايا السكانية.

بدورها، قالت الدكتورة نهى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المشروع يعكس الالتزام بتوفير خدمات الصحة والحقوق الإنجابية لجميع الفئات، مشددة على أن هذه الخدمات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه تم تدريب 15 ألف مقدم خدمة صحة إنجابية، واستهداف أكثر من 8 ملايين شخص بحملات نشر الوعي عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. كما شارك 7000 فرد في حملات التوعية، مع تفعيل دور 1200 شاب كمتطوعين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أقل معدل سكاني خلال 50 عامًا

وسبق أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل أقل معدل للنمو السكاني خلال 50 عاماً، إذ انخفض من 2.6% في عام 2017، إلى 1.4% في 2023.

وأوضح أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ نحو 2 مليون مولود، منخفضاً بمقدار 15% مقارنة بعام 2018، و7% مقارنة بـ2022.

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قد توقعت مطلع العام الماضي، أن يصل إجمالي عدد السكان في مصر إلى 158.8 مليون نسمة بحلول عام 2050، مقابل 109.3 مليون عام 2021، بمتوسط زيادة يتراوح بين 1.7 مليون، و1.8 مليون فرد سنوياً.

اقرأ أيضًا:

الموعد والتكلفة والتقنية.. كل ما نعرفه عن صمام مجدي يعقوب