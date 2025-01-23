محمود سعد يكشف كواليس رفض نور الشريف ظهوره معه وعلاقته بعادل إمام

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الإعلامي محمود سعد، عن تفاصيل علاقته بالفنان الراحل نور الشريف، موضحًا أنه سبق وطلب من نور الشريف الظهور معه في إحدى الحلقات، لكنه رفض.

وأوضح سعد، خلال حواره مع قناة "المشهد": "نور أعرفه من زمان من سنة 80، وكلمته وقلتله تعالى نعمل حلقة، لكنه رد: مش هطلع معاك أبدًا، أنت بتجرجر الواحد يتكلم ويقول حاجات مش عايز يقولها".

وأضاف الإعلامي: "قلتله خلاص، وأنا كنت بحبه جدًا، وعمري ما توسطت ليا عند الوزير صفوت الشريف، ونور كان بينا علاقة احترام كبيرة، وكنت بقوله يا أستاذ نور، بعد كده قلتله تعالى نعمل حاجة مختلفة، وفعلاً جه وسجل معايا حلقات مميزة، لأنه كان في بينا علاقة وطيدة وكنا بنتقابل ونتكلم كتير".

أما عن علاقته بالفنان عادل إمام، أوضح سعد: "آخر مرة كلمت عادل إمام كانت من حوالي 8 أشهر، واتصلت بيه وسلمت عليه، وهو دلوقتي مستكين في بيته ومبسوط، ومحترم فكرة الخصوصية، ولما يحب يشوفنا هيكلمنا، وساعتها هنروحله فورًا، والحمد لله هو كويس".

وسرد محمود سعد أول لقاء جمعه بعادل إمام، قائلاً: "في بداية حياتي الصحفية كنت بخاف أتعرف عليه، لأن الناس كانت بتقول إنه ممكن يتريق على الناس، لكن أول مرة شوفته كانت في 1987 خلال اعتصام الفنانين تضامنًا مع قضاياهم، وكان عادل في مسرح إسكندرية، ويوسف شاهين ومحمد فاضل قالولي: تعالى شوفه واعمل معاه حديث، وفعلاً روحتله المسرح واستقبلني كويس جدًا، ومن وقتها علاقتنا كويسة وهو كان دائمًا بيتقبل النقد من النقاد الجيدين".

اقرأ أيضًا:

أمطار على هذه المناطق.. تحديث حالة الطقس عبر صورة بالقمر الصناعي

خاص| "الأزهر" تدرس التراجع عن قرار تعريب مناهج كليات الطب والصيدلة