أحمد عبد المعطي حجازي يفتتح أول لقاءات قاعة "ديوان الشعر" بمعرض الكتاب.. غدا

كتب- محمد شاكر:

يحل الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، كأول ضيف في لقاءات قاعة "ديوان الشعر"، ضمن برنامجها في معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 56 هذا العام والذي افتتحه رسميًا اليوم وزير الثقافة المصري د. أحمد فؤاد هنو.

يتعرض الشاعر الكبير في لقائه المفتوح مع الجمهور إلى أهم قضايا الراهن الثقافي وما يواجهه الشعر العربي الآن من تحديات وما تعانيه الثقافة العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص في لحظة حرجة وسائلة يعيشها العالم والإقليم وتسحب فيه التكنولوجيا والآلة والذكاء الاصطناعي الحس الإنساني والإبداعي من نشاط الإنسان.

ويأتي اللقاء معبرا عن انطلاقة قوية لبرنامج المعرض وتستضيف اللقاء قاعة ديوان الشعر- بلازا1- في تمام الخامسة والنصف بعد عصر غد الجمعة ويديره الشاعر والإعلامي سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة).

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