هل تم إجبار محمود سعد على ترك برامج التوك شو؟.. الإعلامي يكشف الحقيقة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الإعلامي محمود سعد، رضاه التام عن مشواره المهني الطويل والمكانة التي وصل إليها بعد مسيرة مليئة بالصعوبات والتحديات.

وقال "سعد"، خلال حوار مع قناة المشهد: راضي عن تاريخي المهني والمكان اللي وصلت له، مشيت مشوار كان فيه مشاكل كتير ووجع قلب وإحباطات وفشل، لكن استقريت في مكان بحبه، وهو المكان اللي فيه الناس، وأحكي عنهم وعن الجدران والحضارة والتاريخ، وأنا بحب الحاجات دي، وانتهى بي المطاف لمكان كويس جدًا وأنا مبسوط".

توقف محمود سعد عن التوك شو عام 2015

أضاف محمود سعد، في رده على سؤال حول غيابه عن الشاشة وعدم تقديمه برامج التوك شو: "توقفت عن التوك شو منذ عام 2015، سواء كنت مجبرًا أو مختارًا ليست القضية، لكن توقفت، وسنتين قعدت في البيت مبسوط جدًا، وكان القرار، سواء كان بإرادتي أو لا، قرارًا عظيمًا، ولو رجعت بيا السنين كنت أخدته لنفسي".

ولادة برنامج "باب الخلق"

أضاف "سعد": في عام 2017 تواصل معي فريق قناة النهار وقالوا لي إنك بتحب تقابل الناس، وبعد سنتين من الملاحقة، وافقت أعمل برنامج جديد، وكان هذا البرنامج هو باب الخلق، والبرنامج بيحكي عن الناس وحكاياتهم، التاريخ، والآثار، وكل الحاجات اللي بتحصل حوالينا، وركزنا على النماذج البسيطة، زي رجل عجوز عنده 70 سنة لسه بيشتغل، وست عندها 80 سنة بترفض تاخد صدقة وبتنزل تشتغل، والنماذج دي مليانة كفاح وملهمة جدًا".

رحلات خارج مصر وتوثيق للتاريخ

أشار الإعلامي محمود سعد، إلى أن برنامج "باب الخلق" أتاح له فرصة استثنائية للخروج خارج مصر، قائلًا: كانت فكرتي أخرج بره مصر، وفعلًا روحت العراق كذا مرة، والأردن، وعملت رحلة عن تاريخ العرب في الأندلس، وزرنا طنجة، وغرناطة، وجبل طارق، وكذا منطقة، وحكينا عن تاريخ العرب هناك، وصورنا في أماكن عديدة، زي إسبانيا، وركزنا على التاريخ الإسلامي، وكنت سعيد جدًا بالرحلة دي وبالحكايات اللي قدمناها".

وعن هواياته، أضاف محمود سعد: "هوايتي الأساسية هي القراءة، ولقيت نفسي بحكي كل اللي بقرأه في التليفزيون، وبكون مبسوط جدًا بالحكاية دي".

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