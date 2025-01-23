بتكلفة مليار جنيه.. دخول مستشفى بولاق الدكرور الجديدة الخدمة خلال شهرين

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن القطاع الصحي في المحافظة يحظى باهتمام كبير، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات والخدمات الصحية لتقديم أفضل رعاية للمواطنين، بالتوازي مع المشاريع التنموية الجارية.

وأشار النجار إلى أن محافظة الجيزة تشهد تطورًا في البنية الصحية من خلال تحديث المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، مع تنفيذ عدد من المشروعات البارزة في قطاع الصحة.

وأوضح المحافظ أن مشروع مستشفى بولاق الدكرور الجديدة يأتي في مقدمة هذه المشروعات، حيث تخطت تكلفته المليار جنيه ومن المقرر أن يبدأ تشغيله خلال الشهرين القادمين، مما سيسهم في تحسين الخدمات الصحية لأهالي بولاق الدكرور والمناطق المجاورة.

كما كشف عن إنشاء مبنى جديد بمستشفى أم المصريين على مساحة 4 آلاف متر مربع بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في حي جنوب الجيزة.

وفي سياق متصل، أكد النجار أن مركز ومدينة أطفيح يشهد أعمالًا لتحسين مستشفى أطفيح، من خلال رفع كفاءته بطاقة 36 سريرًا، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية في القرى التابعة للمركز ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي إطار خطة تطوير القطاع الصحي، أعلن المحافظ عن بدء إجراءات إنشاء مستشفى طوارئ مركزي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة على مساحة 3850 متر مربع، بما يساهم في رفع مستوى خدمات الطوارئ والحوادث في المدينة.

جاءت تصريحات المحافظ خلال لقائه مع الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، حيث اطمأن على سير العمل في المستشفيات والمراكز الصحية ونسب تنفيذ المشروعات.

وقدم تقريرًا مفصلاً عن الإنجازات الصحية خلال الشهر الماضي، ومنها استلام جهاز جديد في مستشفى بولاق العام وافتتاح عيادة التغذية العلاجية، بالإضافة إلى استلام 2 ماكينة غسيل كلى وزيادة السعة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى إمبابة العام.

وأكد أن مستشفى الحوامدية شهدت إجراء 13 حالة قسطرة قلبية، بينما أجرت مستشفى أم المصريين 21 حالة قسطرة قلبية، وتم تركيب جهاز الرنين المغناطيسي في مستشفى أكتوبر المركزي، وتطوير أقسام مختلفة في مستشفيات أخرى بالجيزة.

وفي مستشفى رمد إمبابة، تم إجراء 71 عملية لإزالة المياه البيضاء و28 عملية حقن الشبكية، كما تم استلام جهاز فاكو- فيتريكتومي بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل رشدي أن المديرية ستواصل تقديم خدمات صحية متنوعة، حيث تم توفير رعاية صحية وقائية وعلاجية للمواطنين في مختلف المرافق الصحية بالمحافظة.

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