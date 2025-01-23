صور. تدشين مبادرة المليون كتاب ضمن فعالية معرض الكتاب 2025

كتب-محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

دشنت وزارة الثقافة، منذ قليل، مبادرة المليون كتاب، تحت شعار «ثقافة لأهل مصر»، ضمن فعاليات افتتاح الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن هذه الكتب من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، هدية من الوزارة للمؤسسات والوزارات، من بينها جامعة الأزهر، والكنيسة، وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ونقابة الصحفيين.

وافتتح وزير الثقافة، صباح اليوم، معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما تفقد عددا من الأجنحة المشاركة في المعرض، ومن أهمها أجنحة القوات المسلحة والشرطة والأزهر الشريف وجناح سلطنة عمان ضيف شرف معرض الكتاب.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور، في الساعة العاشرة صباح غد الجمعة الموافق 24 يناير.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030.

تقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير 2025، بمشاركة واسعة من دور نشر محلية ودولية، إلى جانب برنامج غني ومتنوع من الفعاليات الثقافية والفنية.

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ5 جنيهات، ويمكنكم الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

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