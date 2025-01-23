كيف غيرت جائحة كورونا حياة الإعلامي محمود سعد؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال الإعلامي محمود سعد، إن ردود الأفعال على السوشيال ميديا تجعله يشعر بحب الناس، مضيفًا: من وقت ما بدأت شغلي لحد النهاردة هدفي لما أي حد يشوف شغلي ممكن ميعجبوش بس ميرفضوش ويحس إن دا شغل خايب، بل أحب لما يشوفوا يقول إن دا كويس ودي أقصى أولوياتي".

وأضاف "سعد"، خلال حواره مع قناة "المشهد": أمي وستي الله يرحمهم كانوا بيقولوا الدنيا دي حلة وفلان دا المغرفة، ومكنتش أعرف إن أنا بعرف أحكي، وعادة أنا قليل الكلام ومبتكلمش كتير، واكتشفت دا آخر 5 سنين وقت جائحة كورونا.

وأوضح أن هبة شلبي، رئيس تحرير البرامج الخاصة به، اقترحت عليه أكثر من مرة وقت جائحة كورونا بدء العمل في السوشيال ميديا، قائلًا: مبقتش عارف أعمل إيه في السوشيال ميديا، أنا بشتغل في التليفزيون والبرامج بتروح للسوشيال ميديا، لكنها طلبت مني أحكي على السوشيال ومعجبتنيش الفكرة ورفضتها تمامًا في التوقيت دا".

وأشار إلى أنه في بداية جائحة كورونا كان يصور برنامج "باب الخلق"، الذي يعتمد على الشارع والنزول لمقابلة المواطنين، أو زيارة أماكن تاريخية أثرية والحديث عنها: وقت الكورونا خلاص كله أصبح في البيت لدرجة بقيت أصور جوا البيت عندي، وعلشان البرنامج ميضعش ونفضل موجودين في ظل الأزمة العجيبة اللي عشناها بدأت أحكي حكاية في حكاية في حكاية ومشي الحال وحبيت السوشيال ميديا.

وأكد أن قضيته في الحياة هي أنه إذا كان هناك عمل يناسبه فإنه سيعمل بكل قوته وطاقته مبينًا أن ذلك مبدأه في الحياة، قائلًا: مش كل حاجة الواحد يشتغلها بالضرورة يحبها، ولازم يكون الشخص مقتنع إن دا شغله، ومش ضروري أحب الشغل أو الشئ علشان أعمله، وطالما عندي القدرة يبقى لازم أعمله بكل جهدي".

وتابع: الحمد لله أصبحت محبوبًا على السوشيال ميديا وهناك نتائج جيدة، وبنقدر نعرف منها أعمار المشاهدين والأوقات اللي شاهدوا فيها".

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