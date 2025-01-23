رئيس الوزراء يبحث تعزيز التعاون مع رئيس وزراء كرواتيا

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش، بحضور السفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن رئيس الجمهورية.

في مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه لاستقبال رئيس وزراء كرواتيا أثناء زيارته لمصر المقرر لها يوم 18 فبراير المقبل، مؤكدًا عمق العلاقات بين الجانبين، موضحًا أن مصر تتطلع لدعم العلاقات بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بما يتوافق مع العلاقات السياسية القوية بين الجانبين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إنشاء مصر خط الرورو مؤخرًا مع إيطاليا وتطلع مصر لإنشاء خط مماثل مع كرواتيا، منوهًا إلى إمكانية واستعداد مصر لتوفير العمالة الماهرة للعمل في السوق الكرواتي، بالإضافة إلى دعم التعاون في قطاع البترول.

وأكد رئيس الوزراء، تطلع مصر لدعم كرواتيا لتوثيق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين البلدين، مستعرضًا جهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، بالشراكة مع قطر وأمريكا، والعمل على تنفيذ الاتفاق في كل مراحله وتقديم الدعم الإنساني للقطاع والعمل على إعادة إعماره.

في بداية اللقاء، طلب أندريه بلينكوفيتش، نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تطلعه لزيارة مصر خلال شهر فبراير المقبل، مع الإعداد الجيد للزيارة لمتابعة كل مقترحات التعاون بين البلدين، مصطحبًا عددًا من رجال الأعمال لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد أن انتماء الدولتين لمنطقة البحر المتوسط يجعل هناك العديد من القضايا والمصالح المشتركة التي يمكن العمل على تحقيقها، لا سيما الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح رئيس وزراء كرواتيا، أن أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط يُعد أمرًا مهمًا لأمن واستقرار أوروبا خاصة على ضوء قضية الهجرة غير الشرعية.

وشدد على استعداد كرواتيا لتعزيز التعاون مع مصر في مجال استقدام العمالة الماهرة مع ضرورة وضع إطار رسمي لتنظيم هذا الملف، لا سيما مع وجود احتياج بلاده للعمالة الماهرة.

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