طوارئ بـ "الكهرباء" لمواجهة أمطار نوة الغطاس بالإسكندرية والمحافظات الساحلية

كتب - محمد صلاح

أعلنت شركتي شمال الدلتا والإسكندرية لتوزيع الكهرباء، حالة الطوارئ القصوى في المحافظات الساحلية لمواجهة "نوة الغطاس"، التي تتسبب في رياح وأمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة على المدن الساحلية.

وتهب نوة الغطاس على المدن الساحلية في الأيام العشرة الأخيرة من شهر يناير الجاري 2025 وتستمر لمدة 3 أيام.

وطالبت الشركتان، في بيان، المواطنين ضرورة الالتزام بالإرشادات الموجهة وعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة، والاتصال على رقم 121 لأي شكاوى على مدار 24 ساعة، والمتابعة المستمرة لجميع الشكاوى والأعطال.

كما يوجد غرفة طوارئ تعمل على متابعة العمل في جميع المناطق التابعة، للوقوف على تنفيذ الخطة وتحقيق الكفاءة في التشغيل وتقديم خدمات تلبي طموحات المشتركين.

وتقوم فرق الطوارئ والصيانة بكل شركة بالمتابعة المستمرة لجميع الشكاوى والأعطال، ويتمّ على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى، كما أن هناك غرفة طوارئ لمتابعة العمل في جميع المناطق التابعة، للوقوف على تنفيذ الخطة وتحقيق الكفاءة في التشغيل وتقديم خدمات تلبي طموحات المشتركين.

وطالبت الشركتان، المواطنين باتباع بعض الإجراءات الآتية حفاظًا على حياتهم:

- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية تتعدى 60 كيلومترًا، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة في أثناء حدوث برق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في ‏أثناء حدوث برق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- عدم ركن السيارات أسفل أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

اقرأ أيضًا:

بينهم ساويرس وطلعت مصطفى.. تشكيل 6 لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص

رسميا.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

الصحة تحذر من إدمان المخدرات: تؤدي لتسمم الجهاز العصبي