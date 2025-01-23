الرئيس السيسي يهنئ رئيسة الهند بذكرى يوم الجمهورية

كتب- محمد نصار:



بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.



وفي إطار الاحتفال بهذه المناسبة، أوفد الرئيس السيسي محمد نجم، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة الهند بالقاهرة لتقديم التهنئة بهذه المناسبة الوطنية.

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