وكالة الفضاء المصرية تبحث التعاون مع الجانب الياباني في مجال تكنولوجيا الفضاء

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الخميس، المستشار الاقتصادي بسفارة اليابان في مصر، سوزوكي يوسوكي، والوفد المرافق له، بمقر الوكالة.

وأعرب "صدقي"، عن سعادته بهذه الزيارة التي تُعزز من أطر التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدًا أهمية العلاقات الثنائية بين مصر واليابان في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وقد ضم الوفد الياباني: السكرتير الثاني بالسفارة، كاواشيما شيزوكي، وميناس أحمد، كبيرة المحللين الاقتصاديين.

وتضمنت الزيارة عقد اجتماع مع فريق الإدارة العليا بالوكالة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستفادة من الخبرات المشتركة.

وأعقب الاجتماع جولة ميدانية شملت معامل التجميع والاختبار المتخصص AITC، بالإضافة إلى محطة التحكم واستقبال الصور للقمر الصناعي "مصر سات 2".

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على تعزيز شراكاتها الدولية ودعم الجهود المشتركة لتطوير قطاع الفضاء بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي.



اقرأ أيضًا:

شروط جديدة لتأشيرات للسفر للسعودية - فيديو

الأرصاد: شبورة مائية وأمطار بهذه المناطق خلال الـ6 أيام المقبلة

كيفية شحن كارت"الكهرباء" عبر الموبايل

شقق سكن لكل المصريين.. طرح جديد لمتوسطي الدخل خلال أسابيع