رئيس "إيني" الإيطالية: استئناف عمليات الحفر بحقل ظهر 29 يناير الجاري

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، وذلك بحضور السفير محمد نجم، سفير مصر في سويسرا.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء، عن تقديره للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "إيني"، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون مع الشركة وتعميقها إلى آفاق أرحب.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلعه لمتابعة وزيارة مواقع الاستكشافات الجديدة للشركة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تتابع عن كثب جهود زيادة الإنتاج من المواقع المختلفة وفقًا للخطط المُحددة في هذا الصدد بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

بدوره، أكد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية تطلعه لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية، مُستعرضًا في هذا الإطار جهود الشركة لتكثيف عمليات الحفر والاستكشاف في مصر.

وقال "ديسكالزي": يوم 28 أو 29 يناير الجاري هو تاريخ وصول الحفار لحقل "ظُهر" لاستئناف عمليات الحفر، متوقعًا أنه خلال عامين على الأكثر ستعود مصر إلى معدلات الإنتاج والتصدير الكبيرة للغاز.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتطوير قطاع البترول وما يتمتع به القطاع من بنية تحتية متطورة.

وفي نهاية اللقاء، وجه الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، الشكر لمصر على التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

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