الرئيس التنفيذي للشركة الراعية لـ"صمام مجدي يعقوب": يعمل عليه منذ 30 عامًا

كتب- أحمد جمعة:

قال فرانسيس وايت، الرئيس التنفيذي لشركة "هارت بيوتك"، إن السير مجدي يعقوب يعمل في مجال "هندسة الأنسجة" منذ 30 عامًا، في خضم تفكيره بشأن صمامات القلب التي تنمو طبيعيًا داخل الجسم.

كان الدكتور مجدي يعقوب أعلن استمرار دراساته مع فريقه البحثي لتطوير صمامات قلب مصنوعة من ألياف تجذب الخلايا الجذعية في مجرى الدم، مما يتيح تراكم الخلايا في موقع الصمام وتكوين صمامات طبيعية من خلايا الجسم ذاته.

ووفق دراسة نُشرت في مجلة Nature Communications Biology عام 2023، حقق الصمام نتائج إيجابية عند اختباره على الأغنام، حيث نمت خلاياها داخل السقالة وشكلت أنسجة الصمام المعقدة، مما يعزز الآمال بإمكان تطبيق التقنية على البشر مستقبلًا.

وأضاف "وايت" في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أنه منذ النتائج المشجعة التي نُشرت في مجلة Nature، تسارعت وتيرة هذا العمل.

وتابع: نعمل بجد لتجاوز العمليات الدقيقة والضرورية لتقديم هذه التقنية إلى المرضى في جميع أنحاء العالم.

وسبق أن قال السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن الصمامات الطبيعية التي يعكف على تطويرها ضمن فريق بحثي برئاسته هي "هدية ضخمة للإنسانية".

وبيّن أن الصمامات الطبيعية للقلب تنمو بشكل طبيعي وتدوم مدى الحياة ولا تستلزم عملية جراحية بل يمكن وضعها من خلال القسطرة.

بدوره، أوضح الدكتور مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة "هارت بيوتك"، الراعية للدراسة الجديدة للدكتور مجدي يعقوب، فيس تصريحات إلى مصراوي، أن الشركة البريطانية أنفقت حوالي 25 مليون دولار على المشروع، وتسعى حاليًا للحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) خلال عام ونصف للبدء في التجارب الإكلينيكية.

وأضاف "إسحاق"، أن هذه التجارب من المتوقع أن تُجرى في إنجلترا أو الولايات المتحدة أو في البلدين معًا.

لمزيد من التفاصيل، عن تغطية مصراوي لابتكار مجدي يعقوب:

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