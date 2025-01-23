الصحة تحذر من إدمان المخدرات: تؤدي لتسمم الجهاز العصبي

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إدمان المخدرات يؤدي إلى فقدان السيطرة وتسمم الجهاز العصبي.

وأوضح "عبدالغفار" في منشور توعوي اليوم الخميس، أنَّ تعاطي المواد المخدرة يؤثر على المخ، حيث يصاحب مرض الإدمان تغيرات في تركيب الخلايا والوصلات العصبية، ويسبب مضاعفات كثيرة.

ومن هذه المضاعفات، وفق "عبد الغفار":

* حدوث تغيير في وظائف المخ العليا من التفكير والذاكرة والحكم على الأمور وكيفية الشعور وغيرها من نواحي السلوك

* مضاعفات نفسية، مثل: التغير في الشخصية والتدني في الأداء الوظيفي والمعرفي

* أعراض ذهنية، مثل: الشعور باللامبالاة وفقدان الحكم الصحيح على الأشياء

* إصابة جهاز المناعة، مثل: الإصابة بالأمراض الجنسية والأمراض الفيروسية كالتهاب الكبد الفيروسي

* الاضطرابات الهرمونية مثل: العقم

بالإضافة إلى التفكك الأسري وانتشار الجرائم

وشدد على أن وزارة الصحة والسكان توفر خدمات للتعافي من الإدمان من خلال 24 مستشفى على مستوى الجمهورية الشمل تقديم المشورة والتحاليل والعلاج ويتم ذلك في سرية تامة.

ويمكن طلب المشورة من خلال الخط الساخن: 16328.

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