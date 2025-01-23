21 صورة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. قبل افتتاحه رسميًا

كتب-محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

تنطلق بعد قليل، فعاليات افتتاح فعاليات الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وقيادات وزارة الثقافة، ونخبة من المثقفين والإعلاميين.

وفيما يلي ننشر عددا من الصور التي تكشف أبرز ملامح معرض الكتاب في دورته الجديدة.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور، في الساعة العاشرة صباح غد الجمعة الموافق 24 يناير.

كما يتم اليوم الخميس، تدشين مبادرة المليون كتاب في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بالإضافة إلى تدشين تطبيق "كتاب" في الساعة الخامسة مساءً.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030.

تقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير 2025، بمشاركة واسعة من دور نشر محلية ودولية، إلى جانب برنامج غني ومتنوع من الفعاليات الثقافية والفنية.

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ5 جنيهات، ويمكنكم الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

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