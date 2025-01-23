أمطار على هذه المناطق.. تحديث حالة الطقس عبر صورة بالقمر الصناعي

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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس والظواهر الجوية على مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن آخر صور عبر الأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتشهد البلاد خلال الساعات الحالية حالة سريعة من التقلبات الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

وتبقى الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق هي الظاهرة المؤثرة خلال فترة الصباح.

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