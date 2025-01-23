"الإسكان الاجتماعى" يكشف عن موعد الإعلان الجديد لسكن لكل المصريين

كتبت -داليا الظنيني:

كشفت مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل استئناف فرز طلبات المتقدمين على شقق مشروع سكن لكل المصريين 5، مبينة أنه سيتم فتح باب التظلمات لمدة أسبوعين.

وتابعت: "سنبدأ مرحلة فرز طلبات المتقدمين على شقق مشروع سكن لكل المصريين 5 وسنرسل رسائل لمن لا ينطبق عليه الشروط وسيتم فتح فترة لهم لتقديم تظلمات".

وقالت مي عبد الحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، من لم يحالفهم الحظ فى الإعلان الحالى لسكن كل المصريين ٥ ، سيكون لهم الأولوية فى الطروحات المقبلة التى من المقرر الإعلان عنها فى نهاية مارس.

وأكدت أن المرحلة الحالية لمشروع سكن لكل المصريين ٥، شهدت تسجيل أكبر عدد من المواطنين منذ المرحلة الأولى فى عام ٢٠١٤.

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