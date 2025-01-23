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الأرصاد: شبورة مائية وأمطار بهذه المناطق خلال الـ6 أيام المقبلة

09:00 ص الخميس 23 يناير 2025
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    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءاً من اليوم الخميس 23 يناير وحتى الثلاثاء 28 يناير ديسمبر، في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة، أن هناك شبورة مائية صباحية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت الهيئة، أن الطقس يستمر معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرص أمطار متفاوتة الشدة علي شمال البلاد يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير.

ال 6 أيام المقبلة

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس شبورة مائية أمطار
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