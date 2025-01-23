خبير: القطاع العقاري يشهد حالة من التضخم بسبب عدم انتظام السوق

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور حسن الصادي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصرى يعانى من زيادة الاستيراد وقلة التصدير، مبينا أنه يجب التوسع فى الاعتماد على المواد الخام المحلية بدلا من المستوردة .

وأضاف خلال حواره لبرنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، المذاع على قناة dmc، أنه كان يحب دعم الجنيه المصرى أمام الدولار بدلا من تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن٧٠٪؜من المنتج المصرى المحلى مصنع بخامات أجنبية .

وأوضح أن الصناعة أحد الدعائم الهامة التى تشكل قيمة مضاعفة للاقتصاد، مؤكدا أن المجتمع الدولي لا يعترف بالسياسات النقدية ولكن المالية عكس صندوق النقد.

وتابع قائلا: أكدت فى الحوار الوطنى ضرورة التحول إلى الشمول المالي الذي يساعد فى ربط مفاصل الدولة اقتصاديا وأصبحنا نستطيع تطبيقه.

وأكد أن حجم الاقتصاد غير الرسمي فى مصر يصل ل ١٤تريليون جنيه ويجب ضمه للرسمى، لافتا إلى أن المعاملات غير النقدية تساهم فى تراجع معدلات الجريمة فى مصر .

وشدد على ضرورة أنه يجب على الدولة توحيد مبدأ المعاملات غير النقدية عن طريق القانون، مشيرا إلى أن من السهل استنساخ تجارب الدول التى تحولت للمعاملات غير النقدية وستخضع لسيطرة الدولة.

وأشار إلى أن السوق العقاري يشهد حالة من التضخم بسبب عدم انتظام السوق، موضحا أنه من المفترض أن يكون العقار مرتبط بالسكن لا بالإدخار .

ووجه نصيحة بضرورة تغيير ثقافة المطورين العقارين المرتبطة بالتسويق قبل البناء لتجنب التضخم.

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