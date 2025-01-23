السيسي: إنهاء طلب الدولار من الخارج هدف استراتيجي للدولة

كتب - مصراوي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تعمل على حل جميع المشكلات التي تواجهها، قائلا:"مجرد إن ربنا يوفقنا لحل المشاكل هنبقي في حته تانية، لسببين الأول إن أقل ما يمكن هو تقليل فاتورة الاستيراد، والثاني فرصة للإنتاج والتصدير".

جاءت تصريحات الرئيس السيسي، خلال مشاركته في مأدبة غداء على هامش احتفالية الذكرى الـ73 لعيد الشرطة، اليوم.

وتابع:"إنهاء طلب الدولار من بره، هدف استراتيجي للدولة وتصفير الطلب، وإن يكون هناك صفر بين طلب الدولار وإنفاقه.

وقال الرئيس السيسي، إن مديونية الدولة المصرية بدأت مع تداعيات ما بعد حرب اليمن 1962 وحرب 1967، مضيفا:"لحد سنة 70 مصر ما كانش عليها أي ديون".

وأضاف:"حتى عام 1990-1989 وصلت مديونية مصر لأكثر من 100 مليار دولار، وحصل شكل من أشكال الدعم قلل هذا الرقم، وبعدين كالعادة رجع زاد تاني".

وأكد الرئيس السيسي أن معركة الدولة ليست ضد الدولار ولكن ضد نقص الدولار، مضيفا:" هدفنا تزويد قدرة الدولة، هي دي الحكاية ببساطة، بمجرد حل مسألة الدولار هنبقى في حتة تانية، مع تقليص فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات".

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