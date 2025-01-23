أستاذ جهاز الهضمى يحذر من تناول المسبكات لهذه الأسباب

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور أشرف عمرو أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، الكثير من الموطنين يعانون من الكبد الدهني، ويأتي ذلك نتيجة طريقة الأكل والشرب، وممارسة الرياضة والجينات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكبد الدهني البسيط، لا يسبب مشاكل مزمنة على الكبد، ولكن المشكلة في إتلاف الكبد، موضحا أن الكبد الدهني ليس له أعراض، سوى الخمول والكسل.

وأوضح أن الغدة الدرقية أحد الأسباب الرئيسية للكبد الدهني، مؤكدا على ضرورة عمل فحوصات بشكل مستمر، كل 6 أشهر أو عام بحد أقصى.

وذكر الدكتور أشرف عمرو أن 80% من الشعب المصري، يعانون من القولون العصبي، موضحا أن القولون العصبي هو مشكلة وظيفية، ويسبب الإمساك أو الإسهال.

وأكد على ضرورة عمل منظار للقولون لكل من تخطى الـ 45 عاما، مع شرب الكمون والنعناع واليانسون ومجموعات الأعشاب، لتهدئة الأعصاب والقولون.

وحول الأصوات التي تخرج من البطن، أوضح أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، أن كركبة البطن ليست مقلقة، وأن أصوات القولون تعني زيادة في حركية القولون نتيجة وجود مكروب، أو تناول مسبكات أو أطعمة بها ثوم وبصل وزيوت، محذرا من الإكثار في تناول تلك المسبكات.

وأكد أن شرب الخل يساهم في معالجة القولون الهضمي، مع ممارسة الرياضة والتحرك وعدم الإكثار في تناول الأطعمة.

وأشار إلى أن التهاب المعدة، يكون علاجه في الحياة الصحية، التي تكون من خلال طريقة الأكل والشرب وممارسة الرياضة.

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