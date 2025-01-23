وزير التعليم يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى عيد الشرطة الـ73

كتب- أحمد الجندي:

تقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة.

وأكد " عبد اللطيف" على أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تمثل رمزًا للبطولات والتضحيات التي قدمها رجال الشرطة البواسل في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المولى عز وجل أن يحفظ مصر، وأن يديم عليها نعمة الأمن والسلام، ويحقق لها المزيد من التقدم والازدهار.

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