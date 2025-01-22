السيسي: الدولة تحتاج 20 مليار دولار مواد بترولية سنويا

كتب - مصراوي:

أكد الرئيس السيسي، أن البنية المصرية قادرة على الانطلاق بالدولة لآفاق دول نامية، وفي كل القطاعات، متابعا: "استطعنا أن ننجز كل المطالب الموجودة في قطاعات الدولة المختلفة".

جاءت تصريحات الرئيس السيسي، خلال مشاركته فى احتفالية الذكرى الـ73 لعيد الشرطة، اليوم.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كل البيانات والمعلومات بشأن بما تم إنجازه في مجال الطاقة بوزارات البترول والكهرباء والنقل، موجودة على موقع رئاسة الجمهورية وموقع مجلس الوزراء، ومواقع كل الوزارات المعنية، متابعا:"مع الوقت الناس نسيت.. القاهرة دي ما كانش هيتمشي فيها خالص، واسكندرية نفس الكلام وبقية المحافظات، لكن دلوقتي الناس بتمشي لأنها مش حاسة بالمشكلة، بناء الدول محتاج جهد ومحتاج تضحية وعمل وإخلاص وقبل ده كله توفيق، طيب التوفيق يييجي لما يكون القائمين على الأمر بياخدوا بأسباب الدنيا وكمان هما ناس صالحين"..

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة تحتاج إلى 20 مليار دولار كل عام للمواد البترولية، متابعا:"مهم جدًا واحنا بنتكلم عن مصر، يكون عندك سياق كامل علشان تناقش القضية نقاش موضوعي، الدولة محتاجة 10 مليون طن قمح، و13 مليون طن ذرة وفول صويا وزيت طعام وغيرها".

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