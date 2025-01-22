السيسي: إيرادات قناة السويس كانت هتوصل لـ 13 مليار دور لولا الأزمات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إيرادات قناة السويس وانخفاضها خلال الفترة الماضية بسبب الأزمات التي شهدتها المنطقة.

جاءت تصريحات الرئيس السيسي، خلال مشاركته فى احتفالية الذكرى الـ73 لعيد الشرطة، اليوم.

وقال الرئيس السيسي:"أتابع عمل قناة السويس مع الفريق أسامة ربيع باستمارا وكان بييجي منها رقم معتبر جدا، وقبل ما يحصل اللى حصل كنا 10.5 مليار دولار، ولو كان الأمور استمرت بالشكل اللى ماشية بيه كنا بنتكلم فى 12 و13 مليار دولار".

وتابع الرئيس السيسي:"إحنا نسينا اننا خرجنا من 2011 و2012 و2013 وإحنا في محنة كبيرة واقتتال وفوضى وتخريب وتدمير للدولة المصرية، وبعدين نسيتوا إننا قعدنا يمكن لـ2022 الإرهاب انتهى 2022 ابتدينا نقول الحمد لله رب العالمين دى حاجة مش بسيطة في تاريخ الدول يعنى في دول قعدت 20 سنة تقاتل ولسة، وخرجت ما حلتش وطبعا إحنا فى غنى إننا نقول ده.. فربنا أعاننا إننا ننهى الموضوع ده فى 2022 وده معناه إن كان فيه إنفاق كبير في هذا الموضوع.

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