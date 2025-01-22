شروط جديدة لتأشيرات للسفر للسعودية - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بتأشيرات السفر إلى السعودية، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد تراجعًا ملحوظًا في عدد تأشيرات الزيارة الممنوحة للمواطنين، حيث أصبح أغلب الطلبات يتم رفضها.

قلة التأشيرات الشخصية والرقابة الشديدة

أوضح "وحيد" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن التأشيرات الشخصية أصبحت نادرة جدًا في الفترة الحالية، كما أن النظام الذي كان يعتمد على باركود التأشيرات الشخصية تم استبداله، حيث يجب تواجد برنامج جديد كامل لأداء العمرة للحصول على التأشيرة.

الهدف من الإجراءات الجديدة

وأشار إلى أن السعودية قامت بتشديد الإجراءات بعد الأحداث التي شهدها موسم الحج السابق في 2024، عندما حاول مئات الأشخاص استخدام تأشيرات الزيارة لأداء مناسك الحج بطرق غير شرعية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى الحد من السلبيات التي حدثت في السابق.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن مصر تفرض رقابة كبيرة جدًا على شركات السياحة في الوقت الراهن، بهدف ضمان نجاح موسم الحج المقبل وتفادي الأخطاء التي وقعت في الموسم السابق، موضحًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة ضد الشركات المخالفة، بما في ذلك سحب التراخيص منها.

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