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مشيرة خطاب: مجلس حقوق الإنسان يعمل على التوسع في الحوار الوطني بين النقابات

10:25 م الأربعاء 22 يناير 2025

مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

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كتبت -داليا الظنيني:

أكدت مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يعمل على التوسع في جلسات الحوار الوطني بين النقابات وجميع فئات المواطنين، لنشر الوعي ومناقشة القضايا المختلفة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يبحث عن المزيد من الدعم بشكل مستمر، للتمكن من مساندة المواطنين.

وأوضحت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتناقش مع الفلاحين في عدد من مشروعات القوانين، مع عقد حوار مجتمعي، والتواصل مع الأطباء وفتح الحوار في عدد من الموضوعات الهامة.

كما ذكرت أن المجلس شارك بدور كبير ومناقشات ضخمة فى مشروع قانون العمل، مع التمكن من تنفيذ شراكة قوية مع الإعلام المصري.

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