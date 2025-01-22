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والدة الشهيد عمر القاضي تكشف كواليس لقائها بالرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة

08:16 م الأربعاء 22 يناير 2025

والدة الشهيد عمر القاضي

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كتبت -داليا الظنيني:

كشفت راندا محمود والدة الشهيد عمر القاضي، كواليس لقائها بالرئيس السيسي، وأعربت عن سعادتها من تكريم الرئيس السيسي لها خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 73 .

وقالت والدة الشهيد عمر القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن تكريم اليوم في احتفالية ذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، هو التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة على حبها الشديد للرئيس.

وتابعت أنها أهدت الرئيس السيسي سلسلة للشهيد عمر القاضي، موضحة أن الرئيس السيسي اطمأن على أحوالها وصحتها.

وأوضحت أن الرئيس السيسي اطمأن أيضا على أحوال الأسرة، موضحة أن شقيق الشهيد عمرو القاضي، صافح الرئيس اليوم.

وذكرت والدة الشهيد عمر القاضي: الدولة شريفة.. وهناك قلة خونة تحاول تخريب البلد .. هناك من يحاول التشكيك في الدولة، وهي قلة قليلة هدفها زعزعة البلاد.

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والدة الشهيد عمر القاضي احتفالية عيد الشرطة لقاء والدة الشهيد عمر القاضي بالرئيس برنامج صالة التحرير
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