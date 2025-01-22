حدث في 8 ساعات| السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة ووظائف بالعاصمة الإدارية للسائقين

كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، ضبط 15 طناً زيت طعام مجهولة المصدر بالشرقية وفرص عمل جديدة للسائقين بالعاصمة الإدارية، وحضور الرئيس السيسي احتفالية الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

نص كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة: مصر آمنة من الاضطرابات

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في احتفالات عيد الشرطة، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وترأس الرئيس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وحضر الاحتفال السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة، كما منح الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين.

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"حماية المستهلك" يضبط 15 طن زيت طعام مجهولة المصدر بالشرقية

شن جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملة رقابية موسعة بمحافظة الشرقية، استهدفت عدة مخازن ومنشآت غير مرخصة تُعبئ زيوت طعام مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق تحت أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة، بالمخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة.

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600 شاحنة بـ700 مليون جنيه.. حجم مساعدات "حياة كريمة" لأهالي غزة

كشفت بثينة مصطفى، نائب رئيس مؤسسة حياة كريمة، عن حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها المؤسسة إلى أهالي قطاع غزة، منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 وحتى الآن.

وقالت مصطفى إن المؤسسة قدمت 600 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية إلى أهالي قطاع غزة بتكلفة 700 مليون جنيه، منذ بدء الحرب وحتى الآن، مؤكدةً استمرار الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قِبل المؤسسة باعتباره واجبًا وطنيًّا.

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فرص عمل جديدة للسائقين بالعاصمة الإدارية.. رواتب مجزية وحوافز

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، برئاسة أشرف الدوكار، فتح باب التعيين للسائقين الحاملين رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية، الثالثة، أو الخاصة، للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة على سيارات "سائق تاكسي" بشركة اكتا للنقل الجماعي، التابعة لوزارة النقل.

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الرئيس السيسي للمصريين: "اطمئنوا.. إحنا لا بنعتدي ولا بنتآمر على حد"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التغيرات الإقليمية المحيطة سبَّبت حالة من القلق بين بعض المواطنين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنها مواقف طبيعية تؤكد حب المصريين لبلادهم .

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ73، اليوم الأربعاء، أن الشريط الحدودي لمصر آمن، قائلًا: "اطمئنوا؛ احنا لا بنعتدي ولا بنتآمر على حد، وبنبني ونعمر بس.. وفيه ناس الغل والحقد صعب قوي في قلوبها، ومش قادرين يشوفوا حاجة جميلة، وعايزين يدمروا كل حاجة، وده مش هيحصل".

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الرئيس السيسي يكشف سر اجتماع مهم مع قيادات الدولة في أكتوبر الماضي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حديثه خلال احتفال عيد الشرطة الـ73، أن مصر ستظل قوية ومستقرة ولن يستطيع أحد تهديدها.

وقال: "اتعودنا دائمًا في مثل هذه المناسبات بالوقوف احترامًا وتقديرًا وتحية ومحبة لكل شهداؤنا، وأعني بذلك شهداء الجيش والشرطة والشعب المصري خلال كل السنوات".

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الجيزة: ضبط 6 أطنان من اللحوم والمأكولات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على ضرورة استمرار مديرية الطب البيطري في التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات والمطاعم؛ للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.

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