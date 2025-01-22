600 شاحنة بـ700 مليون جنيه.. حجم مساعدات "حياة كريمة" لأهالي غزة

كتب- عمرو صالح:

كشفت بثينة مصطفى، نائب رئيس مؤسسة حياة كريمة، عن حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها المؤسسة إلى أهالي قطاع غزة، منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 وحتى الآن.

وقالت مصطفى إن المؤسسة قدمت 600 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية إلى أهالي قطاع غزة بتكلفة 700 مليون جنيه، منذ بدء الحرب وحتى الآن، مؤكدةً استمرار الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قِبل المؤسسة باعتباره واجبًا وطنيًّا.

وأشارت نائب رئيس مؤسسة حياة كريمة إلى أن المؤسسة عملت على تقديم الدعم الثقافي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي، وعقدت ندوات ومؤتمرات لطلاب الجامعات بهدف توعيتهم بالقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة نائب رئيس مؤسسة حياة كريمة في مؤتمر صحفي عقده التحالف الوطني للعمل الأهلي، اليوم الأربعاء، من أمام مقر معبر رفح البري، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

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