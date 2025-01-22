فرص عمل جديدة للسائقين بالعاصمة الإدارية.. رواتب مجزية وحوافز

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، برئاسة أشرف الدوكار، فتح باب التعيين للسائقين الحاملين رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية، الثالثة، أو الخاصة، للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة على سيارات "سائق تاكسي" بشركة اكتا للنقل الجماعي، التابعة لوزارة النقل.



أوضحت الشركة أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للوظائف، وهي:

الحصول على رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية، الثالثة، أو الخاصة وسارية لمدة لا تقل عن عام.

تقديم أصل المؤهل الدراسي أو مستخرج منه.

أصل شهادة الخدمة العسكرية أو مستخرج رسمي منها.

مستخرج رسمي حديث من شهادة الميلاد.

فيش جنائي باسم شركة اكتا للنقل الجماعي.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

برنت تأمينات.

نموذج 111 كشف طبي.

كعب عمل.

عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6.

شهادة خبرة في نفس المجال.

اجتياز اختبارات القيادة.

مرتبات وحوافز مجزية للمتقدمين المقبولين

أكدت النقابة أن السائقين المقبولين في الوظائف سيحصلون على مرتبات مجزية تصل إلى 6000 جنيه، بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 4000 جنيه بدون حد أقصى، وتتحمل الشركة قيمة الضرائب والتأمينات الاجتماعية والطبية، وتوفير أماكن للإقامة للمغتربين، وتوفير زي مخصص للقيادة.

اقرأ أيضًا:





حجاب ونوبة هوس.. استشاري نفسي يكشف حقيقة انفصام الشخصية للمذيعة آلاء عبد العزيز

جهة حكومية تعلن عن 50 فرصة عمل بالإمارات براتب 123 ألف جنيه شهريًا.. خطوات التقديم

الإسكان: إجراء القرعات العلنية بين 102 ألف متقدم بالطرح الرابع لقطع الأراضي ضمن برنامج "مسكن"

صور.. آخر تطورات إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة