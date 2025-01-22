طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة والصغرى تصل لـ12 بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ستشهد استمرار فرص سقوط الأمطار في المناطق الساحلية، مشيرة إلى تأثير منخفض جوي غدًا الخميس على البلاد.

تفاصيل حالة الطقس

وأضافت "غانم"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن يوم الخميس سيشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع امتداد تأثيرها إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وتصل إلى بعض المناطق بالقاهرة الكبرى.

الطقس يوم الجمعة والسبت

وتابعت: "حالة الطقس يوم الجمعة ستشهد استمرار فرص سقوط الأمطار في المناطق الساحلية، ولكن يوم السبت ستتلاشى هذه الفرص، على أن يبدأ الطقس في الاستقرار يوم الأحد، حيث تشهد محافظات شمال البلاد سقوط أمطار متفرقة".

وأوضحت "غانم"، أيضًا أن الشبورة المائية ستكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وستتركز بشكل أكبر قرب المسطحات المائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة

فيما يخص درجات الحرارة، أكدت أن قيم درجات الحرارة ستكون حول المعدلات أو أعلى منها قليلاً، حيث من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 20 درجة مئوية خلال النهار، بينما ستكون 12 درجة مئوية خلال فترات الليل.

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