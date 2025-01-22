مديرة "الهلال الأحمر" تكشف عن حجم المساعدات لقطاع غزة منذ بدء الحرب

كتب-عمرو صالح:

كشفت الدكتورة آمال إمام، مديرة منظمة الهلال الأحمر المصري، عن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 وحتى الآن.

وقالت إمام إن حجم المساعدات اللوجستية التي وصلت إلى أراضي غزة منذ بدء الحرب وصل إلى 27 ألف شاحنة، بحمولة 390 ألف طن، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية وقفت كتفًا بكتف بجانب الأشقاء الفلسطينيين خلال الـ15 شهرًا الماضية.

وأشارت مديرة منظمة الهلال الأحمر المصري إلى أن الجهود المصرية التي بُذلت خلال الفترة الماضية يسَّرت استلام المساعدات المهداة إلى الشعب الفلسطيني من الخارج، وأن التاريخ لن ينسى ما قدمته مصر وشعبها إلى القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة إمام بالمؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف الوطني للعمل الأهلي، اليوم الأربعاء، من أمام معبر رفح البري.

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