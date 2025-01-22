الرئيس السيسي للمصريين: "اطمئنوا.. إحنا لا بنعتدي ولا بنتآمر على حد"

كتب- عمرو صالح:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التغيرات الإقليمية المحيطة سبَّبت حالة من القلق بين بعض المواطنين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنها مواقف طبيعية تؤكد حب المصريين لبلادهم .

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ73، اليوم الأربعاء، أن الشريط الحدودي لمصر آمن، قائلًا: "اطمئنوا؛ احنا لا بنعتدي ولا بنتآمر على حد، وبنبني ونعمر بس.. وفيه ناس الغل والحقد صعب قوي في قلوبها، ومش قادرين يشوفوا حاجة جميلة، وعايزين يدمروا كل حاجة، وده مش هيحصل".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الجيش والشرطة هما أبناء الشعب المصري ومنوطون بواجب الحماية له؛ قائلًا "جيشنا وشرطتنا دي بتاعة مصر، مش بتاعتي".

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