الجلسة الثانية لـ"التنسيقية" بشأن "البكالوريا": عبء مادي ومفيش تكافؤ فرص وتُكرِّس للدروس الخصوصية

كتب- عمرو صالح:

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثانية جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة مسؤولي ملف التعليم بـ٢٠ حزبًا سياسيًّا، في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح، وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.

وأكد الحضور، حسب بيان التنسيقية، ضرورة التهيئة والإعداد الجيد لتطبيق أي نظام جديد قبل تطبيقه، وعدم الاستعجال في مثل هذه القرارات المصيرية، وأن تمتد جلسات الحوار المجتمعي حول المقترح لتشمل كل المعنيين، وعرض النتائج بشفافية ووضوح لتحقيق نتائج إيجابية، وأضافوا ضرورة مراعاة الهوية والثقافة المصرية، منتقدين تسمية الشهادة باسم "البكالوريا"، واعتبرها البعض رِدَّةً.

ونوه الحضور بضرورة الاهتمام بإعداد مناهج احترافية ترتبط بمتطلبات سوق العمل، وضرورة تدريس اللغات، والبرمجة، والتاريخ والجغرافيا.

وأوضح الحضور أن تطبيق نظام التحسين ينسف مبدأ تكافؤ الفرص، فضلًا عن إتاحة تعدد المحاولات سيضيع هيبة الشهادة الثانوية، وسَيُكرِّس للدروس الخصوصية، وبالتالي سيزيد العبء المادي والنفسي على الأُسر المصرية.

وأثار الحضور التحديات التي تواجه منظومة تطوير التعليم الثانوي، وضرورة العمل على حلها؛ مثل عجز المعلمين، وعدم تأهيلهم وتدريبهم، وقصور البنية التحتية، وقلة أيام التمدرس الفعلية، فضلًا عن محدودية المخصصات المالية للتعليم، والتكلفة المرتفعة لتطبيق النظام المقترح.

وشدد الحضور على ضرورة التعامل مع خطط التطوير باعتبارها خطط دولة وليست مشروع وزير، ويجب التمهل لحين بدء عمل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والمعي بوضع السياسات العليا للتعليم وفقًا للقانون.

أدار الجلسة النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.

وشارك في الجلسة د.أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والنائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري، وأحمد أبو الفضل حزب مصر بلدي، واللواء سامي الخولي نائب رئيس حزب الغد ورئيس لجنة التعليم، والنائب محمد الشورى عن حزب الاتحاد، واللواء محسن الفحام عن حزب إرادة جيل، ومروة النجار عن حزب الإصلاح والنهضة، والدكتورة فاطمة فؤاد عن حزب العدل، وعبد العزيز عبد العاطي عن حزب الحركة الوطنية، وعبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد للتثقيف عن حزب التجمع، وآلاء فيوض عن حزب الأحرار الدستوريين، وجمال الشاذلي عن حزب الاتحاد، ود.عبد الرحمن البكري رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب النور، والدكتور محمد الجوهري أمين التعليم قبل الجامعي بحزب الجيل، وأيمن سالم عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة، ومحمد ربيع عن حزب مصر أكتوبر، والدكتور صموئيل عصام وكيل لجنة التعليم بحزب المصريين الأحرار، وعمرو مصطفى عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ود.دينا طارق عضو التنسيقية عن حزب الريادة، ود.أحمد سراج، عضو التنسيقية عن حزب السادات.

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