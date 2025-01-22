السيسي: يوجد أشخاص يحملون الغل والحقد ولا يستطيعون تحمل رؤية ما هو جميل في مصر

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مصر في أمان ولن يستطيع أحد تهديدها، قائلاً: "إن شاء الله ماحدش يقدر يهددها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ73، اليوم الأربعاء: "أنا مطمئن بفضل الله سبحانه وتعالى؛ ولكن يمكن حدثت العديد من التطورات على حدودنا في الشهور الماضية؛ وهو ما جعل البعض يشعر بالقلق، وهذا القلق مشروع وطبيعي؛ لأنك تخاف على وطنك".

وأوضح الرئيس السيسي أن الهدف من الإعداد والتجهيز والاصطفاف خلال الأشهر السابقة هو ضمان طمأنينة الشعب المصري والرأي العام والمفكرين والمثقفين، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل أقصى ما في وسعها لضمان أمن الوطن، مؤكدًا: "ربنا سبحانه وتعالى فوق الجميع، ونحن لا نتعدى على أحد ولا نتآمر على أحد؛ بل نحن داخل بلادنا نبني ونعمر".

وشدد الرئيس السيسي على وجود بعض الأشخاص الذين يحملون الغل والحقد في قلوبهم، والذين لا يستطيعون تحمل رؤية ما هو جميل في مصر، ويعملون على محاولة هدم وتدمير كل شيء، موضحًا أن هؤلاء يعتقدون أن هذا هو السبيل لبناء شيء جديد، قائلًا: "يمكن في ناس الغل والحقد صعب جدًّا في قلوبهم ومش قادرين أبدًا يستحملوا ويشوفوا حاجة جميلة أبدًا وعايزين يهدوا ويدمروا ويخربوا كل حاجة، وبيعتقدوا إن كده ممكن تتبني يعني".

الرئيس السيسي: "محدش يقدر يقرب من البلد دي"