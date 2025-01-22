"محلية النواب" تناقش تأخر تسليم 13 ألف وحدة إسكان اجتماعي للشباب في كفر الشيخ

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن ملف الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

واستعرض النواب: السيد شمس الدين، وهدى الطنباري، وباسم حجازي، وجميانة لويس، طلبات الإحاطة بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم 13 ألف شاب بمحافظة كفر الشيخ، على الرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها 109 أفدنة تقريبًا لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005 حتى الآن.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، إن الموضوع محل النظر، وتعاقبه بهذا الشكل يعني عدم وجود حلول واقعية، وأن هناك أزمة حقيقية، لافتًا إلى أن هناك وعودًا متكررة من قِبل المحافظين المتعاقبين على المحافظة في هذا الملف، ولكن لا يوجد التزام بهذه الوعود، وعلى أرض الواقع لا يوجد حلول، مطالبًا بضرورة البت في الأمر؛ للحفاظ على المصداقية أمام المواطنين، متسائلًا: "هل سيتم منح المواطن الوحدة بنفس القيمة السابقة وفقًا لعام 2005؟ وماذا سيتم في هذا الصدد؛ خصوصًا أن هذا المواطن سدد جدية حجز، وملتزم؟".

وأعلن عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعترف بهذا الأمر، لافتًا إلى أن هناك خطوات في هذا الصدد، مع ضرورة مراعاة أن المحافظة ليس لديها أراضٍ مملوكة لها، وجار العمل من قِبل المحافظة على حل المشكلة.

وعلَّق فتحي بدر، ممثل وزارة الإسكان، قائلًا: "متوفر 22.5 فدان، وتم عمل معاينات بمعرفة الأجهزة المعنية وتمت الموافقة عليها، وجار عمل دراسة تأثير بيئي للموقف؛ للبت بشأنهم في هذا الصدد".

وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة البت في الملف، قائلًا: "المشكلة هتتحل، لازم نحلها، مشكلة قائمة منذ 2005 لا بد من حلها ووضع حلول جذرية، وستتم متابعة الملف من قِبل اللجنة بشكل دوري، وستكون أولى الخطوات لذلك بعد 15 يومًا من الآن؛ لمتابعة الجديد في الملف، وذلك بحضور المعنيين بالملف جميعهم".

اقرأ أيضًا:

حجاب ونوبة هوس.. استشاري نفسي يكشف حقيقة انفصام الشخصية للمذيعة آلاء عبد العزيز

جهة حكومية تعلن عن 50 فرصة عمل بالإمارات براتب 123 ألف جنيه شهريًا.. خطوات التقديم

الإسكان: إجراء القرعات العلنية بين 102 ألف متقدم بالطرح الرابع لقطع الأراضي ضمن برنامج "مسكن"

صور.. آخر تطورات إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة