الرئيس السيسي: أمن مصر مسؤولية الجميع.. والشرطة أولاد الوطن

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مصر تواصل تكريم وتقدير شهداء الجيش والشرطة والشعب المصري، مؤكدًا أهمية إحياء ذكرى الشهداء في كل مناسبة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في المناسبة التي شهدها، اليوم الأربعاء، بالاحتفال بعيد الشرطة الـ73، حيث أكد التزام مصر الدائم بتقدير شهدائها.

وأضاف السيسي: "تعوَّدنا دائمًا في مثل هذه المناسبات الوقوف احترامًا وتقديرًا وتحية ومحبة لكل شهدائنا من الجيش والشرطة والشعب المصري خلال كل السنوات".

وتطرق الرئيس إلى الاجتماع الذي تم في شهر أكتوبر من العام الماضي، والذي جمع قيادات الدولة والمحافظين ومديري الأمن في القيادة الاستراتيجية؛ حيث أوضح أنه تم استعراض الاستعدادات والخطط لتأمين البلد وتحديد أدوار كل جهة لتنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بما في ذلك دور الشرطة والقوات المسلحة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن "في هذا الاجتماع، كان العديد تساءلوا عن السبب وراء تلك الاستعدادات، وكان الرد بسيطًا: لا يوجد شيء محدد؛ ولكن الهدف هو أن نكون دائمًا على أهبة الاستعداد"، وواصل: "مصر دولة كبيرة، 120 مليون نسمة بالإضافة إلى الضيوف الموجودين، ولا بد أن نكون دائمًا منتبهين".

وأوضح السيسي أن ما تم رؤيته من اصطفاف لرجال الشرطة اليوم هو رسالة قوية؛ حيث أكد أن "الشرطة هم أولاد مصر، وهم دائمًا في خدمة الوطن".