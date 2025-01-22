الرئيس السيسي: "محدش يقدر يقرب من البلد دي"

كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يستطيع أحد أن يقترب من مصر أو يهددها.

وأضاف السيسي في كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة 73، بحضور كبار رجال الدولة: بقول للمصريين شوفوا وانتبهوا لكلامي جيدا، محدش بفضل الله يقدر يمسكم، عشان قوتنا ولا جيشنا ولا شرطتنا، بقول جيشنا مش جيش حدا تاني، مش بتاعي، عمره ما يكون غير جيش ولا شرطة غير لمصر، مش حد تاني، أه طبعا,

وأضاف الرئيس السيسي: يبقى إذا كانت دي بلدنا ودول ولادنا، يا ترى احنا نحمي ونحافظ ولا لأ، كل في مكانه، وعينا وفهمنا للأحداث اللي بتمر حواليا، ووعينا للتحديات والعدائيات مش هتنتهي يعني، دي طبيعة الدنيا، فيه حاجة اسمها مصالح وفيه حاجة اسمها مؤامرات وهيستمر طالما دي الدنيا، اللي بينتبه وواعي ومخلي باله مش بس من نفسه، بيخلي اللي حواليه واعي للأمور والمشاكل اللي عمرها ما هتنتهي، واللي يشوف كل دول الدنيا، هيجد تحدي ورا تحدي.

وأكمل السيسي: أنا قصدت في كلمتي عشان يمكن فيه ساعات الشائعات بتبقى كتير، ولما تشوفوا ده تعرفوا إن الاستهداف زايد، بفضل الله وبعزه وقوته محدش هيقدر يقرب من البلد دي، اطمئنوا بفضل الله قبل أي حد تاني، ربنا موجود ومطلع على كل تصرفاتنا، الاطمئنان عندي ودي كلمة بكررها كتير لإن فيه مسار احنا واخدينه وقيم بتدعو للشرف والكرامة والعزة والبناء، متقلقوش للي قلقان ومتخافوش للي خايف، بفضل الله، محدش يقدر، مصر دولة لا يمكن لأحد أن يهددها.

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