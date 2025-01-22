الجيزة: ضبط 6 أطنان من اللحوم والمأكولات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

الربط مع السعودية والعدادات.. تصريحات مهمة من وزير الكهرباء عن القطاع

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على ضرورة استمرار مديرية الطب البيطري في التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات والمطاعم؛ للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.

ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

جاءت تصريحات المهندس عادل النجار خلال اطلاعه على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط نحو 6 طن من مقطعات اللحوم، هياكل دواجن، كبده، وأسماك مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وشملت الضبطيات 2 طن و420 كجم من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مناطق كرداسة، إمبابة، والطالبية، بالإضافة إلى 2.5 طن من مقطعات ومصنعات اللحوم، هياكل دواجن، كبده، وأسماك مستوردة فاسدة.

وتم ضبط طن من اللحوم المفرومة ومقطعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في أحياء المنيرة الغربية، العجوزة، والهرم.

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

تمكنت الحملات التمشيطية من ضبط 128 لحمة مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وهو ما يعكس الالتزام بضرورة مراقبة جميع مراحل تداول اللحوم في الأسواق.

أوضح المهندس عادل النجار أن الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على التصدي لأية مخالفات تتعلق بصحة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لضمان الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث تم تحرير 15 محضرًا بالمخالفات.

وأضاف أنه في إطار حماية صحة المواطنين، قامت إدارة الطب الوقائي بتحصين 10,500 رأس ماشية ضد مرض "جدري الماشية والضأن".

أكد محافظ الجيزة أن المحافظة تواصل جهودها لمكافحة السلع الفاسدة وضمان تقديم غذاء آمن للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة جميع أشكال المخالفات.

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