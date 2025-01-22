الرئيس السيسي لأم شهيد: "بقول للمصريين حافظوا على بلدكم والشر لن ينتهي"

كتب- محمد أبو بكر:

أعربت راندة محمود عبد المطلب، والدة الشهيد النقيب عمر القاضي، عن تقديرها العميق لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها خلال الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة،

وقالت راندا محمود عبد المطلب: "إنني أتشرف بتكريم سيادة الرئيس لي، وأود أن أهدي سيادتكم هدية غالية عليّ وهي سلسلة عليها اسم عمر، لأنه غالي على قلبي، ولذلك قررت أن أهديك شيئًا غاليًا كما أنت غالي عندي".

وأضافت والدة الشهيد النقيب عمر القاضي، خلال الاحتفال: "بقول لك يا سيادة الرئيس، حضرتك جبت حق عمر وكل شهيد في مصر، ومتشكرة ليك جدًا، ربنا يخليك لينا، وتكمل سيادتك في ضهرنا لحماية الوطن وقضائك على الشر وأهله.".

الرئيس السيسي يشكر والدة الشهيد ويؤكد تقديره الكبير لها

من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره وتقديره للسيدة راندا على هديتها وقال: "أنا اللي بشكرك، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل عمر في عباده الصالحين، ويكون ذخرًا لكِ يوم القيامة، وحبيت أشكرك مرة تانية باسمي وباسم كل المصريين على الهدية الجميلة التي منحتيني إياها من ريحة عمر، وصدقيني، هحتفظ بها بكل حب وتقدير."

وأضاف الرئيس السيسي: "اسمحوا لي أن أقول لكم، أنا مجبتش حق حد، انتوا اللي جبتوه، وأنا لم أحفظ، أنتم الذين حفظتم، وكل نقطة دم وكل روح ذهبت إلى ربها كانت محفوظة بفضل تضحياتكم، وكل فرد قدم نفسه فداء للوطن هو الذي حفظ هذا الوطن، ومن هذا المنطلق، أؤكد أن مصر لن تنسى أبدًا تضحيات كل بيت قدم شهيدًا أو مصابًا، وسوف نظل نذكرهم ونشكرهم على الدوام".

الأمان والسلام ثمن غالٍ والتضحيات تصنع الاستقرار

وتابع الرئيس السيسي: "مصر لن تنسى أبدًا، ونحن نشهد اليوم على استقرارنا، والأمان والسلام الذي تحقق كان ثمنه غاليًا، وكل نقطة دم وكل روح فداء كانت مصدر هذا الاستقرار".

وأوضح السيسي أن "الشر لا ينتهي، وسيظل موجودًا طالما العالم قائم، ولكن طالما هناك رجال وأمهات يقدمون أغلى ما لديهم لحماية الوطن، فإن ثمن هذا الشر سيكون باهظًا ومؤلمًا، خصوصًا للأسر، ولكن في النهاية، هذا الثمن هو ثمن استقرار وحياة 120 مليون مصري".

وتابع الرئيس السيسي: "بقول للمصريين وأنتم بتتفرجوا، الضنا غالي أوي، شوفوا الأم قدمت الضنا إزاي وبتقول إيه دلوقتي وهي واقفة قدامنا، شوفوا دا ومتنسوش، حافظوا على بلدكم."

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