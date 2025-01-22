حجاب ونوبة هوس.. استشاري نفسي يكشف حقيقة انفصام الشخصية للمذيعة آلاء عبد العزيز

كتب- محمد أبو بكر:

أثارت المذيعة آلاء عبد العزيز ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه دون حجاب، وأعلنت أنها تعاني من مرض الفصام.

تحليل استشاري نفسي لحالة آلاء عبد العزيز

قال الدكتور علي عبد الراضي، استشاري الصحة النفسية وعضو الاتحاد الدولي للصحة النفسية، إنه بعد تحليل الفيديو ومحتواه، يبدو أن آلاء عبد العزيز تعاني من اضطرابات في الشخصية، وتحديدًا اضطراب الشخصية التمثيلية أو الهيسترية، موضحًا أن الشخصية التمثيلية تتسم بالاستعراض والظهور المبالغ فيه في بعض المواقف، وهو ما يظهر بوضوح في الفيديو.

وأضاف "عبدالراضي"، في تصريحات لمصراوي، أن هذه الحالة تتسم بالتحولات المفاجئة من شخصية إلى أخرى، كما في حالة آلاء عبد العزيز، حيث انتقلت من شخصية متزنة ومحجبة إلى شخصية مختلفة تمامًا، مما يعكس وجود كبت كبير في مشاعرها، ويُحتمل أن يكون السبب في ظهور هذه التغيرات هو اضطراب نفسي داخلي.

اضطراب ثنائي القطب وتأثيره على سلوك المذيعة

وأشار عبد الراضي إلى أن اضطراب ثنائي القطب، الذي يتضمن نوبات من الاكتئاب الشديد تليها نوبات من الهوس من العوامل التي تؤثر على سلوك المذيعة، قائلًا: "في نوبة الاكتئاب، قد تظهر آلاء عبد العزيز بشخصية محجبة ودينية، بينما في نوبة الهوس تتخلى عن الحجاب وتستخدم كلمات إيحائية، وهذه التحولات السريعة في السلوك تدل على حالة من الهيستريا والكبت النفسي".

وتناول استشاري الصحة النفسية، تأثير هذه الاضطرابات النفسية على الحياة الشخصية لآلاء عبد العزيز، حيث أشار إلى أنها قد تكون قد تعرضت لتجربة انفصال بسبب اضطراب الشخصية الحدية، الذي يتسم بمزاج مضطرب وشخصية غير مستقرة وهذه الاضطرابات النفسية والشخصية تساهم في خلق شخصية مركبة تتأثر بشكل كبير بالمشاعر المتناقضة.

في ختام حديثه، أكد عضو الاتحاد الدولي للصحة النفسية، أن آلاء عبد العزيز بحاجة إلى برنامج نفسي مكثف يشمل التحليل النفسي والمعرفي لمساعدتها على التغلب على مشكلاتها العاطفية والمزاجية، مشيرًا إلى أنها قد تحتاج إلى أدوية علاجية، مثل أدوية الاكتئاب ومحسنات المزاج، لتحسين حالتها النفسية.

المذيعة لا تعاني من انفصام الشخصية

وشدد على أن آلاء عبد العزيز لا تعاني من انفصام الشخصية، بل هي حالة مزاجية وشخصية مركبة تتطلب علاجًا متخصصًا للخروج من الأزمة التي تمر بها.

يذكر أن المذيعة آلاء عبد العزيز أثارت ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو جديد ظهرت فيه وهي تتحدث عن معاناتها من انفصام الشخصية ونوبة هوس.

وقالت "عبد العزيز" في الفيديو، "جماعة مين قلعني الحجاب؟ أنا عاوزة أعترف لكم اعتراف، أنا مريضة بجد، أنا مريضة حاليًا عندي حالة انفصام في الشخصية وانتكاسة ونوبة هوس، ودي مش أنا دلوقتي أنا آلاء عبد العزيز إلى بتتكلم معاكم التانية دي مش أنا، وأنا مش فاهمة حاجة ولازم أتعالج، وأنا بتدمر، والشخصية دي بتدمرني".

وكانت آلاء نشرت في وقت سابق مجموعة من الصور عبر صفحتها على فيسبوك، تظهر فيها مرتدية الحجاب وأخرى بدونه، مع إرفاق صور للفنانة سعاد حسني من فيلم "بئر الحرمان".

مسيرة إعلامية مثيرة للجدل

آلاء عبد العزيز هي مذيعة وإعلامية قدمت العديد من البرامج على قناة "الحدث اليوم"، منها برنامج "الأكيلة"، وبرنامج "صباحك سكر مع آلاء"، بالإضافة إلى برنامج "خيرنا بينا" الذي قدمته في رمضان الماضي.

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها آلاء عبد العزيز الجدل، إذ سبق وأن كشفت عن تعرضها للعنف الأسري والضرب من قبل زوجها على مدار عامين، وأفادت بأنها تعرضت لإطفاء السجائر في جسدها على حد قولها، لتعلن بعدها حصولها على حكم خلع ضد زوجها.

كما سبق وأن أعلنت آلاء عبد العزيز عن تعاونها مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، حيث نشرت صورة لهما معًا وعلقت قائلة: "انتظروا المفاجأة، المذيعة آلاء عبد العزيز وحمو بيكا".

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